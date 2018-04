'Tests laten zien dat in Luttelgeest in de grond zit wat we hadden gehoopt'

Vooraf wees alles naar die plek, maar wie weet wat je allemaal precies tegenkomt als je 1800 meter diep de grond in gaat? Groot is dan ook de opluchting bij paprikateler Hoogweg in Luttelgeest nu vaststaat dat de putten voor aardwarmte op de juiste locatie zijn geboord.

Hans Olsthoorn werkt op het hoofdkantoor van de paprikateler, op ongeveer twee kilometer afstand van de boorlocatie. ,,Liever hadden we natuurlijk hier geboord. Hier staan ook de kassen, die we met behulp van de energie uit de aardwarmte willen verwarmen. Dat zou dus veel gemakkelijker zijn. Uit vooronderzoek was echter gebleken dat het geen zin had om hier te boren. Dan hoef je er ook niet aan te beginnen.''

Miljoenenoperatie

Een kleine twee maanden geleden werd begonnen met het boren van de drie putten; twee zijn inmiddels gereed, aan de derde wordt gewerkt. ,,We hebben nog niet alles volledig duidelijk, maar de eerste tests laten zien dat in de grond zit wat we hadden gehoopt.''

En daarmee is eigenlijk het allerspannendste moment aan deze miljoenenoperatie achter de rug. Nu is het een kwestie van afbouwen, inrichten en beginnen. Het vierde kwartaal van dit jaar wil Hoogweg voorzichtig beginnen, maar in januari 2019 als de kou weer in het land is, moet de aardwarmteinstallatie volledig operationeel zijn.

Volledig scherm Paprikateler Hoogweg in Luttelgeest is dit jaar begonnen met boringen van 1800 meter diep naar aardwarmte. In januari met de installatie in werking treden.Foto Freddy Schinkel, IJsselmuiden © 180418 © Foto Freddy Schinkel

Met name in de glastuinbouw is geothermie, ofwel aardwarmte steeds meer in zwang. Heeft alles te maken met afspraken binnen de sector om in 2030 de helft van de energiebehoefte op duurzame wijze op te wekken. Bij Hoogweg is het streven om 70 procent van de ruim 100 hectare aan kassen op deze manier te verwarmen. Vertaald in cijfers gaat het volgens Olsthoorn dan om de jaarlijkse energiebehoefte van 20.000 huishoudens.

Flinke stap

De overstap naar geothermie is dus een kwestie van afspraken en een flinke stap op weg naar een duurzamere sector, maar is het financieel ook aantrekkelijk voor het bedrijf? Daar kan financieel manager Olsthoorn op voorhand nog weinig over zeggen. De verwachting is dat ondanks de investeringskosten van pakweg 20 miljoen euro het bedrijf er niet bij inschiet. Maar of de overgang naar aardwarmte daadwerkelijk een financiële besparing zal opleveren moet blijken. Het hangt bijvoorbeeld af van hoeveel energie daadwerkelijk uit de bodem gehaald kan worden, maar ook met welke subsidiebedragen het Rijk uiteindelijk over de brug komt. Die heeft weliswaar een flinke pot gereserveerd, maar hoeveel wordt uitgekeerd hangt deels af van de energieopbrengst uit de Luttelgeester grond.

Dat laat onverlet dat Hoogweg, net als andere telers in het dorp, heeft gekozen voor aardwarmte. ,,Het is voor ons eigenlijk het enige alternatief voor aardgas.''