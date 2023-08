Theater ’t Voorhuys in Emmeloord opent het theaterseizoen feestelijk

Windesheim in Zwolle sleept ‘Windesheim’ voor de rechter: ‘Moeten stoppen met gebruik onze naam’

Vier studenten van hogeschool Windesheim beginnen tijdens hun stage bij uitzendbureau MatchWorks met ‘Windesheim Campus Recruitment’. Het gebruik van de naam bij het bedrijfje is de onderwijsreus een doorn in het oog en tijdens een rechtszaak eist Windesheim daarom dat MatchWorks de naam niet gebruikt. ,,Het is schadelijk voor ons.”