Tien jaar op gewacht, maar nu ligt het in de Zwolse Vaart bij Kraggenburg: een knalgeel fietspontje

Al in 2009 of 2010 begon Dorpsbelang Kraggenburg na te denken over een fietsverbinding over de Zwolse Vaart richting de Flevolandse kern. Het is zo lang geleden dat Wubbo de Raad, toen nog bestuurslid van Dorpsbelang, niet meer in het bestuur van de belangenbehartiger zit. ,,Ik moest eruit’’, lacht hij om de loop van de geschiedenis. ,,Maar toen vroegen ze me wel of ik dit project nog wilde afmaken. Nou, dat wou ik wel.’’