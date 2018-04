Tienduizenden hitsige amfibieën overgezet in Noordoostpolder

Zowel in het Voorsterbos als het Kuinderbos is dit jaar sprake van een sterke stijging van het aantal overgezette dieren. Dat komt overigens vooral omdat vorig jaar in beide bossen een dipjaar was. Toen werden in het Voorsterbos ongeveer 20.000 amfibieën overgezet, tegen ruim 31.000 dit jaar.

Fluctueren

In het Kuinderbos ging het vorig jaar om 3.800 tegenover dik 6.000 in 2018. Boswachter Harco Bergman is in zijn nopjes met de resultaten van de afgelopen weken. ,,Twee jaar geleden hadden we 2.300, vorig jaar 3.800 en nu komen we boven de 6.000 uit. In topjaren ging het om 17.000, maar ik ben vooral heel blij dat het aantal weer omhoog gaat. In de zestien, zeventien jaar dat ik dit nu doe, zie ik het in golfbewegingen van een jaar of vijf fluctueren. Hoe dat komt, durf ik niet te zeggen."

Raadsel

Ook voor collega-boswachter Ingrid Scholten van het Voorsterbos zijn de kikkers, padden en salamanders soms een raadsel. ,,Twee jaar geleden hadden we met 50.000 overzettingen een absoluut topjaar. Vorig jaar zakte dat opeens naar 20.000. Waarom? Zeg het maar. Dat kan van alles zijn. Waarom het nu weer ruim 31.000 zijn, kan ik evenmin verklaren."

Passage

Vanwege het enorme aantal dieren dat jaarlijks in het Voorsterbos bij Kraggenburg en Marknesse overgezet worden, hoopt Scholten op hulp van de provincie Flevoland en de gemeente Noordoostpolder. Met de provincie zijn de gesprekken over een faunapassage op de Leemringweg bij Kraggenburg redelijk vergevorderd. Met de gemeente praat Natuurmonumenten ook over een dergelijke voorziening aan de Voorsterweg. ,,Dat zou een hele verbetering zijn. Dan kunnen kleine dieren het hele jaar door veilig oversteken."

Winter