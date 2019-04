Tijdelijk evenemententerrein Emmeloord net op tijd klaar

Net op tijd voor het eerste evenement is het tijdelijke evenemententerrein voor de Noordoostpolder, aan de Marknesserweg in Emmeloord, klaar voor gebruik. Met de Nacht van Oranje krijgt het terrein voor grote evenementen zaterdag zijn vuurdoop.

Een tijdelijk terrein was nodig omdat De Deel vanwege werkzaamheden in het kader van de herinrichting niet beschikbaar is voor het houden van evenementen. Het tijdelijke terrein aan de Marknesserweg is deels verhard en voldoet aan de eisen voor grote evenementen.

Veilig

,,We hebben er hard aan gewerkt om het terrein op tijd klaar te krijgen", zegt wethouder Wiemer Haagsma. ,,Hoewel het een tijdelijk terrein is moet alles wel kloppen en veilig zijn. Na het festival van dit weekend gaan we kijken of er mogelijk iets anders moet of beter kan, maar nu eerst maar eens een mooi Koningsfeest.”

De tenten en het podium voor de Nacht van Oranje staan inmiddels op het terrein. Het dance event, met onder meer Kriss Kross Amsterdam, Freddy Moreira en Billy the Kit, gaat zaterdagavond om acht uur los. Het evenement is toegankelijk voor alle leeftijden, kaarten kosten 13,50 euro in de voorverkoop.