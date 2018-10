‘Tinderdate met man uit Emmeloord eindigde in verkrachting’

Wat een leuke date via Tinder moest worden, eindigde volgens de vrouw in een verkrachting. Zij stelt gedrogeerd te zijn met GHB door de 33-jarige P.W. De oud-Emmeloorder zou haar onderweg van Nijmegen naar Kampen in zijn auto hebben verkracht. Daarna zou hij haar eruit hebben gegooid en haar handtas er achteraan.

Dat beeld doemde maandagochtend op in de rechtbank in Zutphen. W. moest zich verantwoorden voor wat er in de nacht van 30 september op 1 oktober 2017 zou zijn gebeurd. W. woonde toen nog in Emmeloord, maar inmiddels is dat Den Haag.

Totaal in paniek zocht de vrouw haar telefoon, maar kon die niet vinden. Het was donker en ze was bang. Te bang om auto’s die langs reden om hulp te vragen. Dus zette ze het op een lopen en kwam ze uiteindelijk rond 03.00 uur bij de McDonald's in Kampen uit. De manager verklaarde later dat de vrouw helemaal overstuur was.

Zenuwachtig

Zij vertelde bij de politie dat ze die bewuste avond een date had met de oud-Emmeloorder, even naar het toilet ging en toen het restant van haar drankje opdronk. Dat vond ze raar smaken en ook merkte ze op dat W. zich ineens zenuwachtig gedroeg, maar ze zocht er niks achter. In de auto viel ze in slaap, schrok af en toe wakker en zakte dan weer weg. Ze werd wakker en merkte dat haar stoel in ligstand stond en haar panty was uit.

De oud-Emmeloorder had een heel andere verklaring. Hij vertelde hoe zijn date al vrij snel tijdens het eten vroeg of het goed wat dat ze geen wijn maar gin-tonic wilde, omdat ze daar losser van werd, en dat hij vroeg of ze het goed vond dat hij op zijn beurt GHB gebruikte. ‘Want daar word ik losser van. Zij vond het geen probleem. Later vroeg ik of ze ook wilde en ik vertelde dat het in mijn jas zat. Ik adviseerde haar de helft van mijn dosis te nemen.’

Lingeriesetje

Hij had, omdat hij de afspraak tot twee keer toe had afgezegd, een lingeriesetje voor haar meegenomen. ‘Zij vroeg mij of ze me dan een hoogtepunt zou geven onderweg. Dat vond ik prima.’ Maar eenmaal bezig werd ze misselijk, zo vertelde hij, en zette hij de auto aan de kant van de weg zodat ze kon spugen. Naar eigen zeggen zakte ze daarna inderdaad steeds weg en kreeg hij haar niet wakker. Toen ze volgens hem ook nog aan het stuur begon te trekken, zette hij haar eruit. ‘Het werd te gevaarlijk.’

De voorzitter van de rechtbank confronteerde W. met bewijs: zijn sperma is in haar vagina aangetroffen. ‘DNA is overdraagbaar. Ze heeft een andere panty aangetrokken, dus misschien zat ze wel met haar hand in haar slipje.’

GHB

W. zou ook 100 milliliter GHB in zijn bezit hebben gehad. Die hoeveelheid werd aangetroffen bij hem thuis. Hij huurde een kamer en in de gezamenlijke koelkast werden de drugs gevonden. Hij is eerder veroordeeld voor het handelen en smokkelen van GHB, vermogensdelicten en mishandeling.

Zijn advocaat heeft de opnames van de verhoren van zijn cliënt niet kunnen beluisteren en verzocht de rechtbank om dat alsnog te kunnen doen. Hij wil kunnen toetsen of datgene wat uiteindelijk op papier is gezet door de politie overeenkomt met wat zijn cliënt heeft gezegd.

De rechtbank koos er uiteindelijk voor om dat toe te staan, maar wilde wel de zaak zoveel mogelijk behandelen. Omdat het slachtoffer aanwezig was en gebruikmaakte van haar spreekrecht. Het is aan haar of ze er de volgende zitting wel of niet bij is.