Tineke uit Marknesse wint kwart miljoen euro bij loterij

Vrouwencen­trum in Emmeloord hervat taallessen als het mag: een zinnetje als ‘eet smakelijk’ is zo vergeten

28 mei Maak een schilderij, al is het de eerste keer. Leer van de natuur, want die piekert niet. Zing, dat helpt altijd. Dagelijkse tips van het Vrouwencentrum Noordoostpolder op Facebook om samen de moed er in te te houden. Maar die dagelijkse groet hoeft niet meer, zegt coördinator Marion van de Voorde die hoopt dat het centrum in Emmeloord begin juni weer open gaat.