Toch nog activiteiten in jubileumjaar StEP Noordoostpolder bij speciale ‘Polder Experience’

Alle grote festivals in de Noordoostpolder zijn geschrapt door de coronacrisis, maar Stichting Evenementen Promotie Noordoostpolder is niet bij de pakken neer gaan zitten. In het weekend van 11 tot en met 13 september is er een heuse ‘Polder Experience’.

Met 300 vrijwilligers en commissies voor allerlei evenementen ging StEP aan het begin van het jaar aan de slag om activiteiten te organiseren in de Noordoostpolder in het 25-jarig bestaan van de stichting. Alle grote evenementen zijn door corona echter geschrapt. StEP heeft de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met de gemeente en kan binnen de coronaregels toch iets organiseren.

Bingo on tour

Van vrijdag 11 tot en met zondag 13 september wil StEP diverse activiteiten gaan organiseren onder de noemer van een ‘Polder Experience’. Voor de oudere inwoners van de polder is er een ‘bingo on tour’ langs vier verzorgingshuizen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Op De Deel in Emmeloord is een drive-in bioscoop, waar je vanuit je auto naar verschillende films kunt kijken onder het genot van een hapje en een drankje. Op zaterdag zijn er kinderactiviteiten op het evenemententerrein met onder meer een grote stormbaan. In het weekend is tevens de aftrap van een Polder Experience routekaart. Per auto of fiets kunnen de highlights van de polder bekeken worden.

Gratis frietje

In het weekend in september zou eigenlijk het Pieperfestival zijn. De organisatoren van StEP onderzoeken of het alsnog mogelijk is om een gratis frietje aan polderbewoners te kunnen geven. De organisatie is in gesprek met de gemeente over het evenement. Het programma is onder voorbehoud van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus en het krijgen van vergunningen.

,,Een jubileumjaar is een jubileumjaar en dat is het volgend jaar niet meer. Als we in het jubileumjaar toch nog iets kunnen betekenen voor de Noordoostpolder, gaan we dat zeker doen”, liet StEP-voorzitter Peter Ton eerder weten. ,,Op een bepaald moment kunnen we weer met zijn allen leuke dingen vieren.’’