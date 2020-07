Tóch nog draverij in Emmeloord: minder publiek langs de baan, maar iedereen mag gokken

Mooi, die renovatie van de Belgische barak, maar Kees Bolle uit Emmeloord wil meer

14:18 Ja, Kees Bolle is blij dat de Belgische barak van de ondergang wordt gered. Het houten gebouw is de laatste in zijn soort die verwijst naar de pioniersjaren van de Noordoostpolder. Maar volgens de 76-jarige amateurhistoricus uit Emmeloord is er een ander gebouw dat misschien nog wel meer vraagt om bescherming. Een boerderij met schuur, helemaal authentiek. De laatste in de hele gemeente.