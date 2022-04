Toeristen genieten er twee weken van, Jordi uit Creil is er het hele jaar druk mee: ‘Mensen beseffen dat niet’

Eigen gewin voorop: 7 jaar cel voor mensensmok­ke­laar uit Luttel­geest

De 44-jarige Yahya K. uit Luttelgeest is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar voor mensensmokkel. Hij maakte deel uit van een bende die op de drukste vaarroute ter wereld vluchtelingen opgepropt in opblaasbootjes over Het Kanaal van Frankrijk naar Engeland liet varen. Onder hen zwangere vrouwen en kinderen.

19 april