Tollebeek ziet langgewenste dorpsweide steeds dichterbij komen: ‘Het leeft heel erg’

VIDEO Tulpensei­zoen van start in Flevoland, maar er is nog weinig te zien: ‘Ze zijn extreem laat’

16 april Het tulpenseizoen is officieel van start in Flevoland, maar er is nog weinig kleurenpracht te zien op de akkers. Slecht 5 procent van de tulpen staat in bloei. Als de voortekenen niet bedriegen, gaat het overigens bijzonder druk worden langs de velden. ,,Mensen zijn het spuugzat om binnen te zitten.’’