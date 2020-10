Tollebekerbrug in Noordoostpolder gaat dicht voor herstelwerk: verkeer moet wekenlang omrijden

Grote schade aan Tollebeker­brug in Noordoost­pol­der veroor­zaakt door botsend schip: brug weer deels open

14 september De schade aan de Tollebekerbrug in de gemeente Noordoostpolder is waarschijnlijk veroorzaakt doordat een schip tegen de dichte brug is gevaren. Dat liet de provincie Flevoland weten. Er vonden snel noodreparaties plaats, waardoor wegverkeer vanavond weer over de brug mag rijden. Voor de scheepvaart zijn de problemen nog niet voorbij.