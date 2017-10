Tollebekers redden 'Maria' van de sloop

Ingepakt in plastic staat het loodzware object inmiddels op de hoek van de Vossenburcht en de Nimrodstraat. Op een sokkel die stevig verankerd is, tegenover de plek waar tot begin vorig jaar de Mariaschool stond. Nog een paar dagen en iedereen kan 'Maria met spelende kinderen' weer zien. Het kunstwerk wordt zaterdagmiddag bevrijd uit z'n tijdelijke jasje. In aanwezigheid van een groep dorpsbewoners, onder wie Freek van Triest (66). Hij woont in de Vossenburcht en wandelt of fietst er vrijwel dagelijks langs. ,,Dan denk ik: hé! Daar staat íe.''

Verwoest

Het had weinig gescheeld of het kunstwerk, dat in 1968 door kunstenaar Martin Stolk in de gevel van de Mariaschool werd gezet, was verwoest. Het dreigde vorig jaar ten onder te gaan met de Mariaschool. Maar Triest en zijn makkers Kees Robbertsen en Freerk Hakvoort besloten daar een stokje voor te steken. ,,Dit kunstwerk hoort gewoon bij Tollebeek'', zegt eerstgenoemde. ,,Dit mag niet verdwijnen.''

Meerdere bouwbedrijven hebben gekeken naar een manier om 'Maria' uit de gevel te peuteren, zegt Triest. ,,Maar ze durfden het niet aan. Bang dat het zou breken.'' Toen bedachten drie dorpsbewoners zelf maar een reddingsplan. Om het vervolgens eigenhandig uit te voeren. ,,We hebben een stuk van de muur losgeboord en een stalen frame dat we zelf hebben gemaakt om het kunstwerk geplaatst'', zegt Van Triest. Na nog meer bikken brak het grote moment aan: kon het kunstwerk in een stuk uit de gevel worden gehaald? Van Triest: ,,Het was spannend, maar het is gelukt. Ontzettend mooi.''

Tempeltje