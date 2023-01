Tom (38) moet de cel in na misbruik 13-jarig meisje in Emmeloord: ‘Je had beter moeten weten’

Staatsbos­be­heer zoekt vrijwilli­gers met affiniteit voor padden om te helpen bij paddentrek in Kuinderbos

Staatsbosbeheer houdt ook dit een paddentrek in het Kuinderbos. Voor de editie van 2023 is Staatsbosbeheer op zoek naar enkele vrijwilligers die willen helpen bij het begeleiden van de paddentrek. Let op: affiniteit met kikkers en padden is gewenst.

24 januari