Tonnen voor ondernemersfonds Emmeloord

In totaal moet het fonds 80.000 euro per jaar opleveren. Met het geld wil de Stichting Centrummanagement Emmeloord via marketing en activiteiten meer bezoekers naar het centrum lokken. Daarnaast zijn hygiëne, veiligheid en leegstand belangrijke onderwerpen.

In het centrumgebied zijn 178 ondernemers gevestigd. Van hen brachten er 118 een stem uit op de avond dat werd besloten over het ondernemersfonds. Van hen was 80 procent voorstander van het fonds. Over vijf jaar wordt een nieuwe draagkrachtmeting gedaan en besloten of het fonds wordt voorgezet.