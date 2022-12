Top 3 wedstrijd Beste Leerbedrijf Horeca 2022/2023 bekend: 't Voorhuys Emmeloord door naar finale

Schokland wereldbe­roemd? Nederlan­ders kennen het nauwelijks: ‘Ontzettend belangrij­ke plek’

Werelderfgoed Schokland is weinig bekend onder de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit een onderzoek ter ere van vijftig jaar UNESCO. Ook ander werelderfgoed is onbekend in Nederland. ,,Heel jammer dat mensen zich zo onbewust zijn van Schokland. Hier liggen de oudste voetafdrukken van West-Europa.”

16 november