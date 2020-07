Topmodel Margriet (21) verruilt catwalk in wereldsteden voor corona-afdeling in Emmeloord: ‘Ik blijf een nuchtere meid uit de polder’

,,Nadat ik vorig jaar mijn mbo-diploma verpleegkundige had gehaald, wilde ik dit jaar proberen om fulltime model te worden. Ik heb gewerkt voor grote merken als Chanel, Balmain en Dolce & Gabbana. Ik ben anderhalve maand in het buitenland geweest om shows te lopen en kwam eind februari terug in Nederland. De volgende stap was om naar New York te gaan voor een paar maanden om klanten en castings af te lopen, en hopelijk meer werk te krijgen. Toen kwam corona, gelukkig was ik op tijd terug in Nederland.”