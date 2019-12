Tractor met aanhanger schaart vlak voor rotonde in Emmeloord

Vier consulta­tie­bu­reaus in Noordoost­pol­der sluiten door tekort jeugdart­sen

6 december Ouders met jonge kinderen uit vier dorpen in de Noordoostpolder kunnen binnenkort niet meer naar een spreekuur met een verpleegkundige of jeugdarts in hun woonplaats. Zorggroep Oude en Nieuwe Land sluit binnenkort de consultatiebureaus in Creil, Ens en Marknesse, nadat Tollebeek half november al dicht is gegaan. De betrokkenen zijn hierover geïnformeerd.