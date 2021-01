Trainingsveld in Espel verandert in illegale crossbaan: ‘Dan ben je geen voetballiefhebber’

Duizenden euro’s opgehaald na brand bij manege met filmster­ren in Emmeloord: ‘Steun hartverwar­mend’

27 december Via een crowdfundingsactie is meer dan 2500 euro opgehaald voor de manege met bijzondere filmpaarden waar een loods is uitgebrand. Eigenaar Ton Does kwam naar Emmeloord om zijn droom na te jagen en kijkt positief naar de toekomst. ,,De steun is hartverwarmend.”