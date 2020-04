Transformatorhuisje met driehonderd liter giftige olie brandt af bij zonnepark Emmeloord

Video & updateEen transformatorhuisje bij het zonnepark langs de N351 bij Emmeloord is vanmiddag in brand gevlogen. Hierin zat ongeveer 300 liter olie, dat door het vuur zwaar giftig kon worden, stelt de brandweer Flevoland. De brandweer liet het huisje uitbranden. Er was geen gevaar voor de omgeving.

De eerste meldingen van de brand kwamen iets na 12:00 uur vanmiddag binnen. Het transformatorhuis op het zonnepark bij bedrijventerrein De Munt in Emmeloord vloog door nog onbekende oorzaak in brand. ,,Daar schijnt rond de 300 liter olie in te zitten", zei een woordvoerder van de brandweer. Volgens hem kan deze olie zwaar giftig worden als het in brand vliegt.

Er is geen gevaar voor de omgeving door de giftige olie, stelt de brandweer. Volgens de woordvoerder ligt het zonnepark ook niet direct in de bebouwde kom en hoefde er geen actie ondernomen te worden om woningen in de buurt te ontruimen.

Bij de brand rond het zonnepark in Emmeloord komt veel rook vrij.

Te veel risico

De brandweer heeft het vuur laten branden. ,,Dat is de meest veilige manier.” Blussen levert volgens hen simpelweg te veel risico’s op. De aanwezigheid van veel elektriciteit in combinatie met water kan gevaar opleveren voor de brandweerlieden, schetst de woordvoerder. Bovendien kan bij het blussen het water met olie in de grond terechtkomen, wat schadelijk is voor het milieu.

Rond 15:00 uur was het vuur gedoofd en maakte de brandweer zich klaar om te vertrekken. Wel moest het getroffen transformatorhuisje afkoelen. De oorzaak van de brand zal worden onderzocht.

Door de brand komt veel zwarte rook vrij. Emmeloorders maken daar op sociale media melding van. ,,Voor de buitenwereld lijkt het groot, maar voor ons is het relatief klein”, zei de brandweerwoordvoerder hierover. De zonnepanelen die om het transformatorhuisje liggen, werden door de brandweer goed in de gaten gehouden. Zo werd er schuim over de zonnepanelen gespoten, zodat ze niet beschadigd zouden raken. ,,Het is echter niet ondenkbaar dat een aantal panelen straks niet meer bruikbaar is.”

Eerdere brand

Het is niet de eerste keer dat het misgaat op het zonnepark bij Emmeloord. Eind maart vorig jaar brandde er ook een transformatorhuisje uit. De brandweer kan niet zeggen of hetzelfde transformatorhuisje als destijds opnieuw in brand is gevlogen.