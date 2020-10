Transportbedrijf Van Wieren International uit Emmeloord in jubileumjaar overgenomen

Onduide­lijk­heid over toekomst pand discotheek Chez in Marknesse: ‘Alles ligt stil’

8 oktober Nog steeds is er geen duidelijkheid over de toekomst van het pand van de roemruchte discotheek Chez in Marknesse. Vlak voor de uitbraak van het coronavirus in Nederland waren er de laatste stapavonden. ,,Nu gaat niemand in een groot pand met horeca beginnen”, zegt eigenaar Louw Mulders.