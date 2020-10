Transportbedrijf Van Wieren uit Emmeloord in jubileumjaar overgenomen

Meisje drijft op ‘eilandje’ van de kant in Emmeloord, maar weet zichzelf te redden

12 oktober De hulpdiensten zijn aan het einde van de ochtend in groten getale uitgerukt voor een ‘persoon te water’, bij de Kampwal in Emmeloord. Hoewel de schrik er flink in zat viel het uiteindelijk mee en bleef het bewuste jonge meisje bij het avontuur ongedeerd.