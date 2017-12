Truckers blokkeren de weg om gevallen motorrijder af te schermen

Ook andere weggebruikers stopten en stapten uit om verkeer te regelen rond de motorrijder die midden op de rechterrijbaan lag van de A6 ter hoogte van de Ketelbrug. De politie was zo vol lof over de actie van de weggebruikers dat ze daarover berichtte via sociale media. Samen hebben die het leven gered van de man met wie het heel anders had kunnen aflopen.

Een van hen is Arjan Herweijer, vrachtwagenchauffeur bij transportbedrijf Wiegmink uit Kraggenburg. Hij reed pal achter de motorrijden die op de A6 bij de Ketelbrug in de problemen kwam. ,,Hij begon ineens te slingeren. Ik denk dat zijn achterwiel was vastgeslagen, tja, dan ligt je zo op het wegdek.'' Herweijer trapte meteen op de rem en kwam tot stilstand, op zo'n twintig meter afstand van het slachtoffer. ,,Gelukkig had de chauffeur achter mij ook al in de gaten dat er wat aan de hand was, die kon ook op tijd stoppen. Het maakt in zo'n geval niet uit of de vrachtwagen vol of leeg is, als je vol in de remmen gaat, sta je zo stil.'' De truckers blokkeerden zo de rijbaan waardoor andere weggebruikers de man niet konden raken. Dat moest ook, zegt Herweijer. Anders had de motorrijder geen schijn van kans gehad.