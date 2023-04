Tulpenfestival in Noordoostpolder steeds meer in trek bij buitenlanders: ‘Mooier dan Keukenhof’

Restaurant Seidel in Vollenhove officieel failliet: ‘Er zal ongetwij­feld weer iets in het pand komen’

De rechtbank in Zwolle heeft vandaag Seidel failliet verklaard. Het bekende restaurant in Vollenhove zat gevestigd in het eeuwenoude raadhuis. Vorig jaar is het restaurant na 170 jaar gesloten, nu is het dus officieel klaar.