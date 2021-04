Tulpenhebbers negeren waarschuwing en duiken tóch de kleurige Flevolandse velden in: ‘Sorry sorry’

Drie keer verkeers­cha­os door storing Ramspol­brug: hardnekkig probleem of brute pech?

8 april De Ramspolbrug tussen Kampen en Emmeloord heeft de laatste weken drie storingen gehad. De gevolgen kunnen groot zijn als de brug omhoog is gegaan en niet meer naar beneden wil. Zo heeft een echtpaar onlangs de trouwerij van hun dochter gemist. Rijkswaterstaat gaat in op de vraag of dit toeval is of een structureel probleem.