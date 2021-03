Tv-kok en ‘Masterchef’ Peter Lute wil sterren van de hemel koken in deze boerenschuur bij Kraggenburg

Met goedlopende restaurants in de Ziggo Dome en Johan Cruijff Arena in Amsterdam en een geroemd restaurant bij zijn woning in een voormalige kruitfabriek in Ouderkerk aan de Amstel is Peter Lute (51) erg succesvol in de Randstad. Zijn ultieme droom gaat de chefkok echter verwezenlijken in Noordoostpolder. ,,Ik heb al een hele carrière achter de rug ja, nu is het tijd voor de finale.”