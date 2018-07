Twee Emmeloorders aangehouden na vechtpartij in café

Droogte­maat­re­gel: 600 miljoen water per dag de Noordoost­pol­der in

9:14 Hoewel het in Flevoland minder droog is dan elders in het land, ontkomt ook het Waterschap Zuiderzeeland niet aan het nemen van maatregelen. Zo wordt in de Noordoostpolder dagelijks ongeveer 600 miljoen later water ingelaten vanuit het IJssel-, Ketel- en Vollenhovermeer om aan de watervraag te kunnen voldoen.