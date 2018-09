Twee gewonden bij aanrijding in Emmeloord

Poppodium De Klos in Emmeloord viert jubileum, ondanks onzekere toekomst

22 september Poppodium De Klos in Emmeloord bestaat dit seizoen vijftig jaar en viert dat jubileum onder meer vanavond. Diverse bekende namen traden hier in het verleden op, maar of dat in de toekomst nog steeds gaat gebeuren is onzeker. ,,Elk jaar dat we doorgaan is er één."