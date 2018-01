Twee gewonden bij ongeval Kraggenburg

Kinderboerderij De Ulebelt verslaat Hellendoorn en Slagharen: Hoe kan dat?

10 januari Verraste gezichten bij De Ulebelt in Deventer. Die is verkozen tot 'Leukste uitje van Overijssel 2018'. Een kinderboerderij die het wint in een provincie van grote pretparken als Slagharen en Hellendoorn. Hoe kan dat?