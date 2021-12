Twee gewonden bij steekpartij in Emmeloord: politie sluit straten af

Update Vrachtwa­gen met lekkende lading op A6: weg tussen Urk en Emmeloord afgesloten

De A6 tussen Urk en knooppunt Emmeloord is sinds 19.25 uur dicht. De reden is een vrachtwagen met een lekkende lading. Er is vloeistof op het wegdek terechtgekomen.

17 november