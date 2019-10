Tweede burcht die bewoond wordt door twee dassen ontdekt in het Kuinderbos

Op vier kilometer afstand van de eerste dassenburcht, heeft Staatsbosbeheer nu een tweede dassenburcht ontdekt in het Kuinderbos in de Noordoostpolder. De burcht wordt door twee dassen bewoond.

,,We zijn erg blij en verheugd‘’, vertelt boswachter Harco Bergman van Staatsbosbeheer. ,,Het heeft bijna veertig jaar geduurd voordat er de eerste das zich hier vestigde, en nu is er in nog geen drie jaar tijd een tweede bewoonde burcht bij. Het is mooi dat er nu weer een stukje leefgebied van de das bij is.’’

Uit onderzoek met foto-valcamera's is gebleken dat er in beide burchten dassen leven. In de oudste burcht leeft één dier, en in de nieuwe burcht twee. Het gaat om een groter en een kleiner dier, de sekse van alle dieren is nog onduidelijk. De oudste burcht is volgens Staatsbosbeheer inmiddels een van formaat, waar tot 7 vierkante meter grond bij ligt. De nieuwe burcht is nog wat kleiner, met 3 vierkante meter grond.

Menselijk ingrijpen

Volgens Bergman is menselijk handelen van invloed geweest op het vestigen van de dassen in het Kuinderbos. ,,Het Prinses Margrietkanaal was jarenlang een groot obstakel, dat doorsneed twee landvlakken in Nederland. Daar zijn aan beide kanten betonplaten eruit gehaald waardoor de dieren kunnen overzwemmen en er ook weer uitkomen en niet meer verdrinken.’’

Bomenkap