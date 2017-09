Tweetal opgepakt voor woninginbraak in Bant

Video Natte voeten op de golfbaan van Emmeloord

19 september De parkeerplaats van de golfclub Emmeloord staat maandagochtend behoorlijk vol. De leden hebben afgelopen week vanwege de vele regen geen gebruik kunnen maken van de baan en zien nu met veel tegelijk hun kans schoon. Vaker dan de golfers lief is, is de baan de voorbije jaren gesloten geweest, maar er gloort hoop. Als de raad instemt met het collegevoorstel om de toplaag te 'revitaliseren', is het waterleed over twee jaar geleden.