Uit het hele land komen mensen naar deze drafbaan in Emmeloord: ‘Hier adem je nostalgie, dat vinden we mooi’

,,Zonde’’, zegt voorzitter Hans Hagendijk (73) tijdens een rondleiding. ,,Zo’n mooie baan en zo weinig koersen.’’ Tja, deze zomer jagen de pikeurs en jockeys hun paarden maar één avond over de grasbaan. In andere jaren zijn er drie koersen, in juni, juli en augustus. Dat is nog bescheiden in vergelijking met de begintijd. Toen was het wel tien keer per jaar raak. Stonden er rijen mensen voor de loketten, wedbriefjes in de hand.