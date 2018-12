Uitbreiding Kraggenburg eindelijk in zicht

Wethouder Wiemer Haagsma onthult vrijdagmiddag het bouwbord op de hoek van de Walstraat en de Hertenweg. Een simpele handeling, maar een groots moment in de geschiedenis van het dorp. Immers, Kraggenburg heeft lang moeten wachten op nieuwe woningen. In 2000 werd het laatste huis opgeleverd. ,,We hadden het gevoel dat we de boot hadden gemist’’, zei dorpsvoorzitter Jules Overmars vorig jaar tegen deze krant.

Hoofdpijndossier

Het uitbreidingsplan is een hoofdpijndossier. ‘Kavel Penders’, een lap grond van 6 hectare, is de aangewezen plek. Maar het lukte de gemeente Noordoostpolder pas vorig jaar om de grond te kopen. Eerst kwam de gemeente er niet uit met Martin Penders, de vorige eigenaar. Pogingen om woningen te bouwen op de naastliggende kavel Paauw kwamen ook niet van de grond. Toen kwam kavel Penders in eigendom van ontwikkelaar Megahome, maar die ging failliet. Dat maakte de zaak er niet makkelijker op.

Quote Het wordt een wijk die past bij het karakter van het dorp Wiemer Haagsma , Wethouder Noordoostpolder

Het woningbouwplan is in samenwerking met het dorp op papier gezet. Al snel na de aankoop van de grond is een klankbordgroep samengesteld met omwonenden, Dorpsbelang en mogelijke bewoners van het nog te bouwen wijkje. Zij hebben zich gebogen over zaken als de plek van de woningen en de afmetingen van groenstroken en plantsoenen. ,,Het wordt daarmee een wijk die past bij het karakter van het dorp”, zegt Haagsma in een persbericht.

Volledig scherm De indeling van de nieuwe wijk. © Gemeente Noordoostpolder