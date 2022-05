Uitbreiding stroomnet in Noordoostpolder en op Urk loopt vertraging op: ‘Tekort aan technici en materiaal’

De krapte op het energienetwerk in Flevoland is nijpend. Liander heeft eerder dit jaar bekendgemaakt 220 miljoen extra te investeren in de uitbreiding van de capaciteit. Dat is nodig om de bouw van woningen, bedrijventerreinen, windmolens en zonneparken op te vangen.

In Noordelijk Flevoland duurt dit langer dan verwacht. Volgens Liander moeten ruim 165 grote producenten van wind- en zonne-energie en grootverbruikers van stroom die nu op de wachtlijst staan, nog even geduld hebben. Een tot drie jaar, om precies te zijn. Het gaat niet om particulieren, zegt een woordvoerder van deze netbeheerder. ,,Denk aan boerderijen met minimaal honderd panelen of het dak of andere bedrijven.’’

Groot werkpakket

Naast de schaarste aan technici en materiaal, is de ‘grootschalige aanpak’ van Liander een oorzaak voor de vertraging. Het bedrijf heeft een ‘groot werkpakket’ bij enkele aannemers neergelegd, bovenop het reguliere werk aan het stroomnet. De voorbereiding van deze aanpak neemt mee tijd in beslag dan verwacht, aldus Liander.

De stroomkrapte in Flevoland is zo’n groot probleem dat de gemeenten Lelystad en Dronten, de provincie en Liander en Tennet in december 2021 een speciale werkgroep opstelden om samen met spoed oplossingen te bedenken. Bedrijven kunnen hierdoor al een vergoeding krijgen als zij minder stroom afnemen van het elektriciteitsnet.

Luttelgeest en Emmeloord

Onlangs is in de Noordoostpolder de uitbreiding van de elektriciteitsstations Luttelgeest en Emmeloord afgerond. De komende drie jaar worden twee nieuwe kleinere stations in de omgeving van Urk en Tollebeek gebouwd. Liander verwacht de uitbreidingsprojecten in Noordelijk Flevoland in 2026 af te ronden.