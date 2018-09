Uitpuilende polderbussen: Is er eindelijk een oplossing?

Natuurmonu­men­ten houdt eenmalig ‘avond­voor­stel­lingen’ in Waterloop­bos

10:00 Het is een van de hoogtepunten in de viering van ‘100 jaar Zuiderzeewet’, de onthulling van een monument bij het Waterloopbos bij Marknesse. Dat gebeurt op 27 september. Het feestelijke feit wordt gevolgd door een bijzonder weekend voor duizenden gasten uit de regio. Vijf vragen aan boswachter Ingrid Scholten, die betrokken is bij de organisatie.