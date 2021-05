Uitstel en mogelijk afstel voor realisatie veelbesproken zonnepark bij Waterloopbos in Marknesse

Deelnemers Lego Masters maken spoorlij­nen van lego: ‘We hebben Mark Rutte als grapje toegevoegd’

12 mei Twee deelnemers van het programma Lego Masters hebben in Nieuwspoort de Lelylijn en Nedersaksenlijn nagebouwd in lego. Ernesto Lemke en Marco ten Hoff deden zij om de inhoud van ‘Bouwstenen van het Deltaplan voor Noordelijk Nederland’ op een ludieke manier uit te beelden. In het plan komen er 22.000 extra woningen in de provincies Groningen, Friesland Drenthe en Flevoland en worden er nieuwe sporen aangelegd met de Lelylijn en de Nedersaksenlijn.