Urk zoekt zichzelf tevergeefs tussen Britse soldaten

VideoOpeens klinkt een kreet van herkenning in zaal 3 van Movieskoop Emmeloord. Een van de Urker figuranten wordt op het witte doek herkend door zijn dorpsgenoten. Hij is een van de weinigen.

Deert niet, zegt Hendrik Kramer. Achter de schermen kijken bij zo'n grote Hollywoodproductie was een belevenis op zich. ,,Geweldig om een keer mee te maken." Onverdeeld enthousiast zijn Kramer en zijn vrienden overigens niet over Dunkirk. ,,Het was een ander soort film dan ik had verwacht. Ik dacht dat het zou gaan over een hoofdpersoon, maar er lopen verschillende verhaallijnen door elkaar heen. En ook in de tijd. Anders. Als ik heel eerlijk ben, is dit niet een van mijn topfilms."

Nog drie keer kijken

Dat geldt niet voor Dennis Eleveld uit Hattem. Hij heeft zichzelf in elk geval gespot op een foto aan het eind van de film. De 17-jarige Hattemer is enthousiast over de nieuwste film van Christopher Nolan. ,,Ik vond hem best vet en erg interessant. Heel anders dan andere films. Ik ga hem zeker nog drie keer kijken."

Tijdens de figurantenpremière van de Stentor en Movieskoop is de hamvraag wie zichzelf herkent in beeld. Tegelijkertijd is het voor de jongemannen ook een mooie gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en herinneringen op te halen.

Jan Anker zag de film donderdagavond voor de tweede keer. Was hij de eerste keer druk bezig om zichzelf en andere Urkers te herkennen in de film, bij de tweede vertoning zat hij veel meer in het verhaal. ,,Dit is zo'n film die je volgens mij meer dan een keer moet zien."

In zichzelf

Nu Jan Anker de film heeft gezien, begrijpt hij ook waarom een van de hoofdrolspelers op de set zo in zichzelf gekeerd leek. ,,Ik vond hem toen wat arrogant. Hij keek niemand aan, zei bijna niets. Vreemd vond ik, maar nu ik de film heb gezien, begrijp ik dat het bij zijn rol hoort. Dat hij in zijn rol bleef."

Mede-figurant Peter Hoogland uit Leusden (maar studerend in Zwolle) heeft genoten van de film, maar kon zijn voorkennis van de opnamen niet 'uitzetten'. ,,Bij de bommenscenes wist ik dat het vooral stof was of dat iets piepschuim was. Dat kon ik tijdens het kijken niet vergeten." Hoewel Anker naar eigen zeggen geen groot filmkenner is en zichzelf niet heeft kunnen zien op het witte doek, heeft hij wel genoten. ,,De beelden en de muziek zijn echt heel mooi."

Meer diepgang

Dorpsgenoot Jaap Visser is in tegenstelling tot Anker een echte filmkenner. Fan van Christopher Nolans werk ook. Juist daarom valt de film hem wat tegen. Hij had er meer van verwacht, hoewel hij wel degelijk heeft genoten van de beelden. ,,Ik vond de film wat kort en er had van mij wat meer diepgang in gemogen." Maar net als alle andere aanwezige figuranten kijkt Visser terug op een paar onvergetelijke draaidagen en heel wat Urk-promotie in landelijke media rondom de première van deze film. Kramer en kompanen zijn daar duidelijk over: ,,Bijzonder."