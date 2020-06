Vaderdagcadeau in Bant: ‘knappe dames’ in speciale carwash, David is er één van...

Nooit meer naar de Paarden­stal voor kunst in Espel: ‘Straks voor galeries en beeldentui­nen de polder uit’

17 juni ,,We gaan even naar de Paardenstal.” Veel mensen hebben dit de afgelopen jaren gezegd als ze kunst in de Noordoostpolder gingen bekijken. Maar galerie en beeldentuin de Paardenstal in Espel, van kunstliefhebbers Bob en Ada Brug, is nog maar even te bezoeken.