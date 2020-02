Vals ‘AliExpress-geld’ in omloop in Emmeloord

In een supermarkt in Emmeloord is de afgelopen dagen meerdere keren geprobeerd om met valse briefjes van tien euro te betalen. De biljetten lijken net op echt geld, maar op de achterkant staat in kleine letters ‘copy’. Een stapeltje biljetten met deze tekst is voor minder dan twee dollar te koop op de Chinese online marktplaats AliExpress.

Volgens een medewerker van de Jumbo aan de Lange Nering in Emmeloord is na de pogingen om met vals geld te betalen de politie ingeschakeld. Filiaalmanager Henry van Oene wil niets kwijt over de gevoelige kwestie.

Strafbaar

De politie kan niet aangeven of er mensen aangehouden zijn. ,,Als iemand betrapt wordt met vals geld wordt diegene opgepakt”, zegt politiewoordvoerder Ed Kraszewski wel. ,,Dit is strafbaar. Het is oplichting als de persoon die het valse geld uitgeeft ook wist dat er met vals geld betaald is. Als je onbewust betaalt met een paar valse briefjes is de straf lager.”

Medewerkers van de Albert Heijn en de Poolse supermarkt Faworyt aan de Lange Nering in Emmeloord zeggen dat bij hen de afgelopen dagen niet met vals geld is geprobeerd te betalen. ,,Onze bedrijfsleider heeft wel gezegd dat er vals geld in omloop is en dat we er alert op moeten zijn”, zegt een medewerker van de Faworyt-supermarkt. ,,We checken het altijd en ik heb nog niet meegemaakt dat iemand met vals geld wilde betalen.”

Stabiel

De Nederlandse Bank (DNB) kan niet bevestigen dat het beschikbaar zijn van vals geld op buitenlandse websites zorgt voor een toename van vals geld in Nederland. ,,Dat is speculeren. Het aantal valse eurobiljetten is al jaren stabiel”, zegt Herman Lutke Schipholt van DNB.