Van der Sluis Agri zet deuren nieuwe vestiging Ens open

De agrarische tak van het bedrijf Van der Sluis is sinds een paar maanden te vinden in een nieuw gebouw aan de Oogstveld in Ens. Het bedrijf, met ook een vestiging in Genemuiden, houdt er eind deze maand twee open dagen.

Ruim een jaar geleden startte Van der Sluis Agri in Ens, door een samenwerking en overnametraject met Landbouwservice Ens. Afgelopen mei werd met Landbouwmechanisatiebedrijf M. Kroes uit Kuinre een zelfde traject doorlopen. Vanaf eind 2019 worden ook die bedrijfsactiviteiten straks voortgezet in Ens. ,,We hebben gekozen voor complete nieuwbouw. Het pand is circa 25 bij 30 meter en al enkele maanden operationeel. Er werken nu vijf, zes man’’, zegt bedrijfsleider Ronnie Lassche.

Gebied

De keuze voor nieuwbouw was een bewust. ,,De Noordoostpolder is een geweldig gebied voor ons’’, aldus Lassche. Het bedrijf richt zich op grondbewerkingsmachines voor de akkerbouw, apparaten voor de veehouderij en verreikers en grondverzetmachines. ,,Het is een mooie kans, we zitten tegen de N50 aan. In de buurt van de landbouw.’’

Voor de vestiging van Van der Sluis Agri aan de Kamperzeedijk in Genemuiden verandert er niets. Het gebouw in Ens is een nieuwe, tweede vestiging als uitbreiding. ,,We proberen ons te ontwikkelen in de markt, bijvoorbeeld door specialisatie. Dat vraagt om uitbreiding’’, legt bedrijfsleider Lassche uit.