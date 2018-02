Van der Werff stopt per 1 oktober als burgemeester in Noordoostpolder

Noordoostpolder moet op zoek naar een nieuwe burgemeester. Aucke van der Werff kondigde maandagavond bij aanvang van de laatste raadsvergadering van deze periode zijn vertrek aan. Hij legt per 1 oktober zijn ambt als burgemeester van Noordoostpolder neer. Hij is sinds 3 mei 2010 de eerste burger van deze gemeente.

Als reden voor zijn vertrek geeft Van der Werff aan dat het tijd is voor iets anders. ,,Zonder enige twijfel kan ik zeggen dat ik het mooiste ambt van de wereld heb. Ik ben erg dankbaar dat ik me zeven dagen in de week mag inzetten voor onze inspirerende polder met haar fijne inwoners. Maar zoals dat gaat als je 65 jaar wordt, dan maak je de balans op. Samen met mijn vrouw Aline ben ik tot de conclusie gekomen dat het tijd wordt voor iets anders. Behalve dat het burgemeestersambt heel mooi en uitdagend is, is het ook intensief.”

Eigen agenda

Volgens Van der Werff was het geen gemakkelijk besluit om te stoppen als burgemeester. Een lastige keuze noemt hij het, ,,Ik wil me graag blijven inzetten voor de samenleving, maar dan als baas over mijn eigen agenda. Ik ga het burgemeestersambt missen. Tot mijn vertrek blijf ik me met veel enthousiasme voor de inwoners van Noordoostpolder inzetten.”

In het nieuws

Van der Werff kwam regelmatig in opspraak de afgelopen jaren. Zo weigerde hij de raadsvergoeding aan de gemeenteraadsleden van de SP in de centrale partijkas te storten, zoals de afspraak is binnen de partij. De SP’ers spanden in 2016 tevergeefs een rechtszaak aan: de rechtbank stelde Van der Werff in het gelijk. In hetzelfde jaar ontstond ophef nadat de burgemeester een noodbevel uitvoerde om pers weg te houden bij een informatieavond over een vluchtelingenopvang in Luttelgeest. Journalisten van Omroep Flevoland wilden verslag doen maar werden door de politie weggestuurd, wat de burgemeester op veel kritiek kwam te staan.

Voor de rechter