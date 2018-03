Vanwege verkiezingsuitslag heft Partij van vrije Poldermensen zichzelf op

Voor de Partij van vrije Poldermensen (PvvP) was na de verkiezingen van vorige week woensdag maar een conclusie mogelijk: de partij heeft geen bestaansrecht meer in de Noordoostpolder.

En dus is met het vertrek van Teun Nijdam uit de gemeenteraad de opheffing van de PvvP sinds dinsdagmiddag een feit. ,,De kiezer heeft besloten dat de PvvP niet mag terug keren in de raad van Noordoostpolder. De kiezer heeft altijd gelijk", concludeert Theo Elschot, een van de oprichters, voorzitter en tot aan de verkiezingen burgerraadslid van PvvP.

Nul

Helemaal als een verrassing komt de opheffing niet. De partij deed met lijsttrekker Helga Wiedijk weliswaar nog een gooi naar een raadszetel, maar er echt in geloven? Dat deed Elschot in elk geval niet. Hij ging uit van nul zetels en kreeg gelijk. ,,Het besluit om de PvvP op te heffen was eigenlijk al genomen voor de verkiezingen, al was het natuurlijk wel nog afhankelijk van de verkiezingsuitslag."

Protest

De partij werd een jaar of negen geleden opgericht uit protest tegen de centrumplannen voor De Deel in Emmeloord. Dat die oorspronkelijke plannen niet zijn doorgegaan, zijn niet zozeer de verdienste van de PvvP als wel van de tijd, erkent Elschot. Wat de PvvP de afgelopen jaren dan wel voor elkaar heeft gebokst? ,,We zijn heel erg druk geweest met de thuiszorg. Daarin hebben we bijna altijd alleen gestaan", vindt Elschot. En het bespreekbaar maken van drugs is ook te danken aan PvvP, zegt de oprichter.

Zorgelijk