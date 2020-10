Vechtpartij tussen arbeidsmigranten bij omstreden ‘hotel’ in Bant, locatie onder loep bij gemeente

Coronamaat­re­ge­len krijgen theaters in Dronten en Lelystad er niet onder

16 oktober Anders dan de meeste andere theaters in het land proberen De Meerpaal in Dronten en Agora in Lelystad de komende weken ondanks de strengere coronamaatregelen zoveel mogelijk open te blijven. Door voorstellingen te verplaatsen naar een kleinere zaal of door ze meerdere keren te laten spelen. De theaters in Emmeloord en Kampen zien geen mogelijkheden meer en gaan wel dicht.