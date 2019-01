Veel steun voor plan overdekte fietsenstalling Emmeloord

Noordoost­pol­der krijgt zorg van het Antonius: ‘Beste en meest logische oplossing’, vindt cliënten­raad

11 januari Dat de Antonius Zorggroep de zorg in Noordoostpolder overneemt van de failliete MC Groep is de ‘beste’ en ‘meest logische’ oplossing, vindt Cees de Bruin. Hij is voorzitter van de cliëntenraad van de MC Groep. ,,Het Antonius heeft al een polikliniek in Emmeloord en is goed ingevoerd in het gebied.’’