Veel steun voor slachtoffers gewelddadige overval in Emmeloord

Voorzichtig

De overval vond rond 18.30 uur plaats. Over de toedracht wil de politie niets zeggen. ‘Dit zou het onderzoek kunnen schaden’. Zoon Mark doet vandaag het woord namens zijn familie. Niet onwelwillend, maar wel voorzichtig. Zijn ouders zijn te aangedaan om te reageren. ,,Ze lopen beiden richting de zestig, het duurt even voor ze hier weer overheen zijn.’’ Zijn ouders waren maandagavond alleen thuis, zoveel wil hij nog wel kwijt. Wie van de twee gewond is geraakt bij de overval, wil hij niet zeggen. Evenmin wat zich precies heeft voorgedaan en of er iets buit is gemaakt. ,,We hebben met de politie afgesproken er echt, echt niet teveel over te zeggen. We willen niet dat het onderzoek in gevaar komt.’’