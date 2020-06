Veelbesproken de Franc in Emmeloord wordt doodlopende weg

Auto’s volledig in puin, bestuur­ders naar ziekenhuis na aanrijding in buitenge­bied van Tollebeek

30 mei Bij een aanrijding tussen twee auto’s in het buitengebied van Tollebeek zijn de beide bestuurders gewond geraakt. Een man en een vrouw zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Van de auto’s was na de botsing niet veel over.