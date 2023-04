Veiling Marknesse haalt 173.000 euro op voor nieuw dorpshuis

indebuurt.nl Video: voorberei­din­gen konings­nacht en Koningsdag Zwolle in volle gang

Zwolle staat op donderdag 27 april 2023 in het teken van Koningsdag (en daarvoor koningsnacht). Op verschillende plekken in de stad geniet je op beide dagen van verschillende buitenpodia en in veel Zwolse horecazaken is livemuziek. De voorbereidingen voor de feestdag zijn inmiddels in volle gang.