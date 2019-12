Verbouw start; klassen Luttelgeest binnenkort onder één dak

De renovatie en uitbreiding van de samenwerkingsschool De Floreant aan de Sportstraat in Luttelgeest gaat beginnen. Het gebouw wordt gerenoveerd en aan de achterzijde uitgebreid, zodat er over een jaar een onderwijslocatie staat met acht leslokalen, een speellokaal en een ruimte voor kinderopvang.

De Floreant is de ‘nieuwe’ naam voor de samenwerkingsschool in Luttelgeest, nadat de twee basisscholen De Rank en De Klipper uit het dorp in augustus 2018 zijn samengegaan. Destijds was al het plan om over te gaan in één groot gezamenlijk gebouw op de locatie van de voormalige school De Rank.

De kinderen uit de groepen 3 én 5 tot en met 8 krijgen nu nog les aan de Kerkstraat, in het oude schoolgebouw van De Klipper. De kleuters van groep 1 en 2 zitten ondertussen tijdelijk in dorpshuis De Bosfluiter en groep 4 les krijgt in kerkgebouw De Schakel. ‘Niet ideaal, de hoogste tijd dus dat de bouw start’, laat de directie van de school weten.

Asbest

Het proejct begint met sloopwerkzaamheden, waarbij ook het nog aanwezige asbest wordt verwijderd. Daarna start de feitelijke uitbreiding na de voorjaarsvakantie door bouwbedrijf Doorn uit Emmeloord. De bedoeling is dat de leerlingen van De Floreant in het najaar van volgend jaar kunnen starten in hun nieuwe school in Luttelgeest.

Het gebouw van De Klipper maakt binnen enkele jaren plaats voor woningen. Op de plek waar nu nog de school is gevestigd moeten twee blokken komen, van vier of vijf woningen. Maar de locatie is dus voorlopig nog even in gebruik door de school.