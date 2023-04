Verbouwing Poldertoren in Emmeloord ligt stil door fors tekort: ‘Het lijkt wel een bodemloze put’

Hotelka­mers in Polderto­ren in Emmeloord mogelijk begin volgend jaar al klaar na groen licht subsidie van provincie

Begin volgend jaar overnachten mogelijk al de eerste gasten in de twee hotelkamers in de Poldertoren in Emmeloord. Provinciale Staten van Flevoland zijn akkoord gegaan met een subsidie van ruim 9 ton aan de gemeente voor de restauratie van de oude watertoren. Twan Hakvoort, eigenaar van Hotel Restaurant Grandcafé ’t Voorhuys, wil iets unieks realiseren. ,,We kunnen hiermee jaren vooruit.”